Геращенко заявила об угрозах из-за ее позиции по выборам

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что получает SMS с угрозами из-за ее поддержки действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко. Об этом она написала в своем Facebook.

По словам Геращенко, сообщения приходят ей на телефон и электронную почту.

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"Вот такие, еще и хуже угрозы, регулярно получаю на телефон и почту. Отношусь к ним творчески, в МВД не жалуюсь. Не испугана. Еще не такие и не так пугали, и при януковичах, и боевики. Никому не позволю шантажировать себя за мои политические взгляды и позицию", - написала Геращенко.

Она также призвала МВД избегать политизации.

"Займитесь, пожалуйста, вашими непосредственными обязанностями, в частности, профилактикой преступности на улицах украинских городов и поселков. А не комментированием роликов в интернете и избирательным процессом, вместо ЦИК", - добавила первый вице-спикер парламента.

Ранее Геращенко потребовала от главы МВД Арсена Авакова открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.