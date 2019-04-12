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12.04.2019, 12:45

Геращенко потребовала открыть дело на создателей "Слуги народа"

Геращенко потребовала открыть дело на создателей "Слуги народа" - Фото
Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вице-спикер обратилась к Авакову с требованием открыть дело на создателей "Слуги народа" за ряд эпизодов

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Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко во время часа вопросов к правительству обратилась к главе МВД Арсену Авакову с требованием открыть уголовное дело на авторов, сценаристов и исполнителя главной роли сериала "Слуга народа" за эпизоды, где расстреливается парламент и проходят похороны президента.

Сам Аваков при этом не присутствовал.

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"Мне очень жаль, что нет сегодня здесь министра внутренних дел Арсена Авакова, так как некоторые коллеги его уже канонизировали и сказали, что он у нас почти гарант Конституции", - заявила Геращенко.

Геращенко сказала, что приветствует решение возбудить уголовное дело за ролик в интернете, где кандидата в президенты Владимира Зеленского сбивает фура, поскольку считает, что надо бороться с языком вражды.

"Но сейчас хочу, чтобы мой вопрос воспринимался, как депутатское обращение. Будет ли сегодня, также зеркально, заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителей главной роли, в которой расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента", - сказала вице-спикер.

Вчера сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по факту распространения видеоролика с участием Зеленского, в котором его якобы сбивает грузовик. В полиции говорят, что проверяют возможное наличие угрозы жизни или здоровью кандидата. 

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Теги: Слуга народа, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, арсен аваков
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