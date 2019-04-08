Геращенко: В "Слуге народа" звучат оскорбления, требуем извинений

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В телесериале "Слуга народа", главного героя в котором играет кандидат в президенты Владимир Зеленский, звучат "недопустимые, дискриминационные, оскорбительные выражения". Об этом в Facebook заявила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Она уточнила, что в связи с этими высказываниями она подала обращение в Кабмин – МВД, Минюст, Министерство информации, а также к уполномоченной по правам человека.

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"В фильме, соавтором которого является Зеленский, звучат заявления, которые имеют дискриминационный характер и признаки нетерпимости и разжигания вражды", - написала Геращенко. Она добавила, что сценаристы фильма уже принесли извинения, однако "не сценаристы баллотируются в президенты", поэтому требует извинений от самого Зеленского.

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