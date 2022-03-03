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Германия намерена передать Украине 2700 зенитных ракет – DPA

Цей матеріал також доступний українською
03.03.2022, 09:01
Германия намерена передать Украине 2700 зенитных ракет – DPA - Фото
Олаф Шольц (Фото - ЕРА)

Министерство экономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет. Об этом сообщает DPA со ссылкой  на источники в министерстве.

26 февраля Германия приняла решение предоставить Украине оружие: 500 ПЗРК Stinger и 1000 единиц противотанкового вооружения.

Германия также разрешила Нидерландам поставить Украине 400 противотанковых гранатометов, сообщило издание Politico и назвало это поворотным моментом в политике Берлина.

Германия является одним из крупнейших производителей оружия в Европе. Она последовательно не поставляла оружие в зоны конфликтов и запрещала такие поставки вооружения немецкого производства третьим странам.

Юрий Смирнов
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Германия поставки оружия военная помощь
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