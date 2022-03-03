Германия намерена передать Украине 2700 зенитных ракет – DPA

Министерство экономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в министерстве.

26 февраля Германия приняла решение предоставить Украине оружие: 500 ПЗРК Stinger и 1000 единиц противотанкового вооружения.

Германия также разрешила Нидерландам поставить Украине 400 противотанковых гранатометов, сообщило издание Politico и назвало это поворотным моментом в политике Берлина.

Германия является одним из крупнейших производителей оружия в Европе. Она последовательно не поставляла оружие в зоны конфликтов и запрещала такие поставки вооружения немецкого производства третьим странам.

Юрий Смирнов

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