Германия намерена передать Украине 2700 зенитных ракет – DPA
03.03.2022, 09:01
Олаф Шольц (Фото - ЕРА)
Министерство экономики Германии одобрило поставку Украине 2700 зенитных ракет. Об этом сообщает DPA со ссылкой на источники в министерстве.
26 февраля Германия приняла решение предоставить Украине оружие: 500 ПЗРК Stinger и 1000 единиц противотанкового вооружения.
Германия также разрешила Нидерландам поставить Украине 400 противотанковых гранатометов, сообщило издание Politico и назвало это поворотным моментом в политике Берлина.
Германия является одним из крупнейших производителей оружия в Европе. Она последовательно не поставляла оружие в зоны конфликтов и запрещала такие поставки вооружения немецкого производства третьим странам.
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