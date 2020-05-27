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Германия не экстрадирует беглого экс-депутата Онищенко, ордер об аресте отменен

Германия не экстрадирует беглого экс-депутата Онищенко, ордер об аресте отменен - Фото
Александр Онищенко (скриншот из видеозаписи)
27.05.2020, 16:55

Германия не выдаст Украине беглого бывшего нардепа Александра Онищенко, его отпустят из под ареста

Сегодня, 27 мая, в Германии судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отказали в экстрадиции в Украину подозреваемого в создании коррупционных схем беглого бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко и отменили ордер о его аресте. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Судьи решили, что пока невозможно установить, по политическим ли мотивам осуществляется уголовное преследование Онищенко в Украине.

В объяснении к постановлению суда отмечается, что существует значительная вероятность того, что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и стандарты Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадицию назвали недопустимой.

Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить детальное описание условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Отмечается, что украинская сторона проинформировала немецкий суд "только в общих чертах" о том, что международные стандарты будут соблюдены. Судьи в Ольденбурге сочли подобную информацию недостаточной.

Сообщается, что, аргументируя свое решение, судьи сослались на доклад Совета Европы, основанный на материале, собранном в ходе состоявшегося в 2017 и 2018 годах посещения экспертами Европейского комитета против пыток тюрем в Украине. Эксперты комитета указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающих человеческое достоинство".

Так же судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отменили ордер об аресте Онищенко.

  • Генпрокуратура подозревает Онищенко в организации незаконной схемы по перепродаже газа в 2013-2016 гг. По версии следствия, участники схемы незаконно завладели 1,6 млрд грн. ПАО Укргаздобыча был нанесен ущерб на 740 млн грн, а госбюджет недополучил свыше 2 млрд грн.
  • 16 сентября 2019 г дело о газовых схемах беглого Онищенко и его финансового директора передали в Высший антикоррупционный суд (ВАСУ).
  • 29 ноября Германия по запросу НАБУ и САП арестовала Онищенко.

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Наталия Медведева
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Александр Онищенко экстрадиция
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