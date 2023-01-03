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Германия отдаст замороженные активы РФ Украине, но при поддержке союзников – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 21:20
Германия отдаст замороженные активы РФ Украине, но при поддержке союзников – Bloomberg - Фото
Кристиан Линднер, Олаф Шольц и Анналена Бербок (Коллаж - Эмма Ванченко - LIGA.net)

Германия пойдет на конфискацию замороженных активов России и передачу их на восстановление Украины, но только если такие же решения примут ее союзники. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, правительство канцлера Олафа Шольца готово поддержать запрос Украины относительно передачи ей в качестве репараций замороженных в ЕС активов РФ, но пока не способно сформировать официальную позицию по конфискации этих активов.

Как сообщают источники Bloomberg, Берлин считает такой шаг возможным, но только в том случае, если союзники поступят аналогичным образом, а также при условии решения юридических вопросов.

Издание отмечает, что министры кабинета Шольца пока не выработали единую позицию относительно конфискации замороженных активов.

Глава МИД Анналена Бербок настаивает, что Россия должна "заплатить за нанесенный Украине ущерб", и что возможна конфискация как минимум части активов.

Однако глава минфина Кристиан Линднер считает, что обсуждаемая конфискация активов Центробанка России может создать "опасный прецедент" и приведет к юридическим проблемам для стран ЕС.

Bloomberg напоминает, что ЕС и страны Большой семерки уже заморозили российские активы на сумму около 300 млрд евро в резервах Центробанка РФ. ЕС также заблокировал примерно 19 млрд евро активов попавших под санкции российских олигархов. Активы эти находятся в подвешенном состоянии и в настоящее время не могут быть распределены.

Сергій Бережний
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Германия олаф шольц замороженные активы рф конфискация активов России
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