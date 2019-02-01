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01.02.2019, 11:44

Германия отказалась работать с Арсеналом над новым украинским ЗРК

Германия отказалась работать с Арсеналом над новым украинским ЗРК - Фото
Иллюстративное фото (скрин из видео)

После отказа немецкой стороны, Арсенал продолжил работать с Diamond Defense Systems и уже создал боевой модуль Дуэт

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Германия заблокировала разработку украинского ЗРК ближнего радиуса действия. Об этом сообщает Милитарный портал со ссылкой на замдиректора Арсенала Александр Клочко. 

Немецкая компания Rheinmetall отвечала за интеграцию зенитно-ракетного комплекса с мобильной платформой и системой сопровождения. 

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После отказа немецкой стороны в сотрудничестве, Арсенал продолжил работу с частной компанией Diamond Defense Systems. Их усилиями уже создан боевой модуль Дуэт, который войдет в будущий мобильный ЗРК Охотник.

Дуэт оснащен двумя зенитными управляемыми ракетами и также может комплектоваться на разные типы боевых машин.

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Теги: дуэт, зрк, впк, охотник, Rheinmetall
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