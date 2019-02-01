Германия отказалась работать с Арсеналом над новым украинским ЗРК

Иллюстративное фото (скрин из видео)

Германия заблокировала разработку украинского ЗРК ближнего радиуса действия. Об этом сообщает Милитарный портал со ссылкой на замдиректора Арсенала Александр Клочко.

Немецкая компания Rheinmetall отвечала за интеграцию зенитно-ракетного комплекса с мобильной платформой и системой сопровождения.

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После отказа немецкой стороны в сотрудничестве, Арсенал продолжил работу с частной компанией Diamond Defense Systems. Их усилиями уже создан боевой модуль Дуэт, который войдет в будущий мобильный ЗРК Охотник.

Дуэт оснащен двумя зенитными управляемыми ракетами и также может комплектоваться на разные типы боевых машин.

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