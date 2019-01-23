СА разработает "микроволновое оружие" по украинским технологиям

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Саудовская Аравия займется разработкой так называемого "микроволнового оружия". Для этого они используют разработку КБ Южное, которую недавно экспортировали в институт King Abdulaziz City For Science And Technology в СА. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на Национальный промышленный портал.

Сообщается, что пока украинская разработка не находит применения в Украине и пользуется спросом преимущественно у зарубежных партнеров.

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Согласно имеющимся данным, электромагнитное оружие работает на невидимых микроволнах - максимально нагружает электронные системы врага и выводит их, таким образом, из строя.

Одна атака, совершенная с помощью такого оружия может нанести серьезный ущерб даже некоторым небольшим странам, например, Израилю или Ирану.

Отмечается, что Саудовская Аравия будущее электромагнитное оружие может использоваться в связке с бомбами КАБ-500 и MK.84.

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