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23.01.2019, 12:30

СА разработает "микроволновое оружие" по украинским технологиям

СА разработает "микроволновое оружие" по украинским технологиям - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

"Микроволновое оружие" выводит из строя электроприборы на территории врага, в том числе его системы навигации

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Саудовская Аравия займется разработкой так называемого "микроволнового оружия". Для этого они используют разработку КБ Южное, которую недавно экспортировали в институт King Abdulaziz City For Science And Technology в СА. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на Национальный промышленный портал. 

Сообщается, что пока украинская разработка не находит применения в Украине и пользуется спросом преимущественно у зарубежных партнеров. 

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Согласно имеющимся данным, электромагнитное оружие работает на невидимых микроволнах - максимально нагружает электронные системы врага и выводит их, таким образом, из строя.

Одна атака, совершенная с помощью такого оружия может нанести серьезный ущерб даже некоторым небольшим странам, например, Израилю или Ирану.

Отмечается, что Саудовская Аравия будущее электромагнитное оружие может использоваться в связке с бомбами КАБ-500 и MK.84.

Читайте также: Украина поставила военной техники в СА на $24,2 млн - СМИ

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Теги: электромагнитное оружие, микроволновое оружие, впк, КБ Южное, саудовская аравия
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