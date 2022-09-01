Германия перестала надеяться на стабильную работу Северного потока этой зимой

Германия не может полагаться на стабильные поставки газа из России этой зимой, поскольку россияне все чаще останавливают газопровод Северный поток "на технические работы". Об заявил Министр экономики Германии Роберт Хабек, передает Bloomberg.

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Как отмечается, Хабек становится все более пессимистичным относительно роли российского Газпрома в поставках газа в самые холодные месяцы.

Газпром 31 августа приостановил поставки в Европу по своему магистральному трубопроводу на три дня, и в Германии полагают, что Россия будет использовать газ как способ давления на ЕС в связи с введенными против нее санкциями.

Правительство в Берлине уже готовится к продолжающимся сбоям в работе из-за дополнительных работ по техническому обслуживанию Северного потока в середине октября. Ожидается, что эта остановка может быть даже дольше, чем нынешняя.

"Нам не следует ожидать, что зимой газ будет поступать по трубопроводу Северный поток-1, – сказал Хабек. – Чего я действительно ожидаю, так это того, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром".

Ранее сегодня, 1 сентября, Германия объявила, что зафрахтует дополнительный плавучий терминал для импорта сжиженного природного газа в дополнение к четырем, которые она уже устанавливает, чтобы попытаться заменить российские поставки.

Плавучие терминалы быстрее и дешевле в установке, чем наземные проекты. Германия планирует запустить как минимум два таких объекта уже в этом отопительном сезоне, а остальные запланированы на следующую зиму.

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Наталія Медведєва

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