Германия поставила Украине дополнительные ракеты к IRIS-T и снаряды 155-мм

Германия поставила Украине ракеты для систем ПВО немецкого производства IRIS-T и снаряды 155-мм для артиллерии стандарта НАТО, сообщается на сайте правительства ФРГ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

С прошлой недели были поставлены ракеты Iris-T SLM (неназванное количество), две бронированных ремонтно-эвакуационных машины, 30 000 патронов 40-мм, 5000 снарядов калибра 155-мм, четыре машины скорой помощи, 18 погрузчиков 8x8.

Также запланирована или уже выполняется поставка 1100 снарядов 155 мм, боекомплект 156 000 патронов 40 мм, 17 погрузчиков 8x8, две машины скорой помощи, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

В конце октября Воздушные силы заявили, что IRIS-T SLM показала 100% результат. Там хотят, чтобы немцы нарастили производство.

Читайте также: Новая атака России на Киев, три задачи ВСУ и оружие Запада. Интервью Залужного – за минуту

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.