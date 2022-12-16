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Германия поставила Украине дополнительные ракеты к IRIS-T и снаряды 155-мм

Цей матеріал також доступний українською
16.12.2022, 07:12
Германия поставила Украине дополнительные ракеты к IRIS-T и снаряды 155-мм - Фото
IRIS-T SLM (иллюстрация - компания-производитель)

Германия поставила Украине ракеты для систем ПВО немецкого производства IRIS-T и снаряды 155-мм для артиллерии стандарта НАТО, сообщается на сайте правительства ФРГ.

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С прошлой недели были поставлены ракеты Iris-T SLM (неназванное количество), две бронированных ремонтно-эвакуационных машины, 30 000 патронов 40-мм, 5000 снарядов калибра 155-мм, четыре машины скорой помощи, 18 погрузчиков 8x8.

Также запланирована или уже выполняется поставка 1100 снарядов 155 мм, боекомплект 156 000 патронов 40 мм, 17 погрузчиков 8x8, две машины скорой помощи, три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

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Марко Сировой
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Германия снаряды война оружие пво артиллерия ракеты военная помощь IRIS-T 155-мм
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