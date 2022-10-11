Германия прогнозирует новую волну беженцев из Украины зимой

Германия прогнозирует, что зимой увеличится поток беженцев из Украины в Европу. Об этом сообщила уполномоченная правительства ФРГ по вопросам миграции Рим Алабали-Радован, передает RND.

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Как отмечается, новая волна украинских беженцев в Евросоюз ожидается, в связи с суровой военной зимой.

По мнению Алабали-Радован, увеличение потока беженцев прежде всего коснется Польши и Чехии.

"Поэтому мы должны оставаться в тесном контакте с соседними странами и быть готовы продолжать принимать людей, спасающихся от войны", – сказала чиновница.

В начале сентября сообщалось, что Великобритания планирует увеличить более чем вдвое выплаты семьям, принимающим украинских беженцев.

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Наталія Медведєва

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