UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Британии планируют увеличить выплаты семьям, приютившим украинских беженцев

Цей матеріал також доступний українською
05.09.2022, 12:01
В Британии планируют увеличить выплаты семьям, приютившим украинских беженцев - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos

В Великобритании планируют увеличить более чем вдвое выплаты семьям, которые принимают украинских беженцев. Об этом сообщил министр Британии по делам беженцев Ричард Харрингтон, объявляя о своей отставке, передает издание Sky News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, выплаты таким семьям должны быть увеличены с 350 до 700 фунтов стерлингов.

Харрингтон заявил, что сейчас в Великобритании есть разработанный механизм для поддержки беженцев в стране без необходимости назначения ответственного министра.

На вопрос журналистов, получил ли он согласие от Лиз Трасс или Риши Сунака на увеличение выплат, он сказал: "У меня были разговоры о программе в целом, но я знаю, что тот, кто будет избран новым премьер-министром, позаботится, чтобы для этого было достаточно финансирования".

"Поэтому я очень оптимистично настроен по этому поводу. Я считаю, что спор выигран", – подытожил Харрингтон.

С начала войны из Украины в Великобританию приехали более 100 000 человек по двум визовым программам – "Воссоединение с семьей" и "Дом для украинцев". 

  • В августе Бюро национальной статистики сообщало, что четыре из десяти украинцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу.

Читайте также: Тэтчер для Украины. Чего ждать от Лиз Трасс, которая может стать новым премьером Британии 

Наталія Фреїк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Великобритания выплаты беженцы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 