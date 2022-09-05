В Британии планируют увеличить выплаты семьям, приютившим украинских беженцев

В Великобритании планируют увеличить более чем вдвое выплаты семьям, которые принимают украинских беженцев. Об этом сообщил министр Британии по делам беженцев Ричард Харрингтон, объявляя о своей отставке, передает издание Sky News.

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По его словам, выплаты таким семьям должны быть увеличены с 350 до 700 фунтов стерлингов.

Харрингтон заявил, что сейчас в Великобритании есть разработанный механизм для поддержки беженцев в стране без необходимости назначения ответственного министра.

На вопрос журналистов, получил ли он согласие от Лиз Трасс или Риши Сунака на увеличение выплат, он сказал: "У меня были разговоры о программе в целом, но я знаю, что тот, кто будет избран новым премьер-министром, позаботится, чтобы для этого было достаточно финансирования".

"Поэтому я очень оптимистично настроен по этому поводу. Я считаю, что спор выигран", – подытожил Харрингтон.

С начала войны из Украины в Великобританию приехали более 100 000 человек по двум визовым программам – "Воссоединение с семьей" и "Дом для украинцев".

В августе Бюро национальной статистики сообщало, что четыре из десяти украинцев, приехавших в Великобританию с начала войны, уже нашли работу.

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Наталія Фреїк

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