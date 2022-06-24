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Германия рассматривает возможность национализации участка Северного потока 2 – Spiegel

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 13:39
Германия рассматривает возможность национализации участка Северного потока 2 – Spiegel - Фото
Иллюстративное фото (Фото - EPA)

В Министерстве экономики Германии изучают вопрос о возможности экспроприации у России немецкого участка подводного газопровода Северный поток 2. Об этом сообщает Der Spiegel.

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Издание пишет, что проект национализации части Северного потока 2 появился после того, как в Германии охарактеризовали действия России на европейском рынке сжиженного природного газа (СПГ) как полноценную "газовую войну" и начали разрабатывать меры по смягчению экономических последствий в случае полного прекращения российских поставок.  

В случае с Северным потоком 2, пишет Spiegel, речь идет о том, чтобы отрезать "немецкий" участок газопровода от остальной части, а затем приспособить уже построенные на суше подсистемы СП2 к мобильным терминалам разгрузки СПГ. Также готовая инфраструктура получения СПГ - распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами – может непосредственно использоваться для транспортировки газа в Южную Германию. 

Издание подчеркивает, что пока план "сырой" и множество связанных с ним аспектов остаются не проработанными – в частности, проект подводного демонтажа трубопровода потребует новой длительной экологической экспертизы. Кроме того, управляющая компания газопровода Nord Stream 2 признана банкротом, и кризисное управление ее имуществом осуществляет швейцарская независимая компания, что создает юридические проблемы в случае попытки национализации части имущества компании.  

  • С 13 июня Россия начала уменьшать загрузку газом трубопровода Северный поток, основной маршрут поставки российского газа в Европу и Германию в частности. С 16 июня его загрузка ограничена 67 млн кубометров в сутки, что на 100 млн ниже показателя мая.
  • 16 июня постоянный представитель России в Евросоюзе Владимир Чижов пригрозил Германии полной остановкой газопровода Северный поток.
  • 23 июня Германия объявила "тревожный уровень" готовности к чрезвычайной ситуации на рынке газа.
Сергей Бережной
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Германия национализация Северный поток 2 газовая война
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