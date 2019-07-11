Германия выделила деньги на психосоциальную помощь детям Донбасса

СММ ОБСЕ в Донбассе (фото - facebook.com/zhebrivsky)

Германия предоставляет дополнительные 760 000 евро на продолжение проекта психосоциальной помощи людям, пострадавшим в результате конфликта в Донбассе. Об этом сообщает посольство Германии в Киеве.

Отмечается, что деньги будут выделены Мальтийской службе помощи в мире, которая реализует проект "Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте в Украине".

Ранее немецкое правительство уже предоставило два миллиона евро Мальтийской службе для гуманитарной помощи переселенцам и пострадавшим от конфликта в Украине. Сообщается, что в рамках проекта 7000 пострадавших получили индивидуальную терапию и консультации, а еще 14 000 человек приняли участие в групповых сеансах терапии.

Мальтийская служба помощи с июля вводит новую фазу вспомогательного проекта в Луганской и Донецкой областях вдоль линии разграничения на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. В отдаленных населенных пунктах людей, нуждающихся в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки.

Посольство сообщило, что, по данным исследований, около 30% внутренне перемещенных лиц страдают от посттравматического стрессового синдрома, а у почти 20% - депрессии.

6 июля командующий ООС Александр Сырский заявил, что простое разведение сторон и введение миротворцев ничего не решит, только заморозит конфликт в Донбассе.