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31.01.2019, 15:07

Герой войны Кривонос идет в президенты

Герой войны Кривонос идет в президенты - Фото
Сергей Кривонос (фото - Facebook Юрия Бутусова)

Полковник объяснил свое решение тем, что "с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился"

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Партия Воины АТО выдвинула кандидатом в президенты первого заместителя командира Сил специальных операций ВСУ полковника Сергея Кривоноса. Об этом сообщает Цензор.

Съезд партии проходит в киевском Дворце ветеранов.

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При этом, по информации издания, Кривонос является беспартийным, но его кандидатура была согласована с членами партии.

Кривонос объяснил свое решение пойти в президенты тем, что "с 2014 года процесс строительства армии значительно ухудшился", пишет Цензор.

Также на съезде партии заявили о своем участии в парламентских выборах.

Отвечая на вопрос, не противоречит ли законодательству выдвижение в президенты действующего военнослужащего, Кривонос заявил, что на время избирательной кампании он находится в отпуске.

Советник президента Юрий Бутусов назвал Кривоноса "одним из самых авторитетных офицеров".

По его словам, полковник известен тем, что в 2014 году поднял тревогу, "когда увидел, что банде Гиркина дают беспрепятственно покинуть Славянск". Тогда, пишет Бутусов, Кривонос, требуя нанести удар по уходящим колоннам, не побоялся вступить в конфликт с командующим АТО Виктором Муженко.

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Теги: АТО, выборы, президент, кандидат, сергей кривонос
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