Выборы президента 2019. Текущий список кандидатов

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 11 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 кандидатов на пост президента Украины, которые примут участие в избирательной кампании. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Сергей Каплин. Его выдвинула Социал-демократическая партия. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опришки Глобинского района Полтавской области, народный депутат Украины, беспартийный.

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Валентин Наливайченко. Выдвинула партия Общественно-политическое движение Валентин Наливайченко. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, глава указанной партии.

Андрей Садовый. Выдвинула партия Объединение Самопомощь. 1968 года рождения, образование высшее, проживает во Львове, мэр Львова, член Объединения Самопомощь.

Виталий Скоцик. Самовыдвиженец. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования, беспартийный.

Игорь Шевченко. Самовыдвиженец. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент Благотворительной организации Успешная Украина, беспартийный.

Подача в ЦИК документов для регистрации кандидатов заканчивается 4 февраля 2019 года.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.