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Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение.

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 08:42
Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение. - Фото
Фото: t.me/getmantsevdanil

Вчера, 17 августа, было совершено покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Да, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура", – сообщил Гетманцев.

По его словам, нападение произошло в центре Киева.

"Заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", – написал Гетманцев.

Он добавил, что подозреваемые задержаны и "дают показания на заказчиков".

LIGA.net обратилась за комментарием к Национальной полиции, ожидаем ответа.

Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение.

Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение.

Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение.

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Наталья Медведева
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