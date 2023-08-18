Гетманцев: На заместителя председателя Налоговой службы Сокура было совершено покушение.
Вчера, 17 августа, было совершено покушение на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Да, вчера в 7.50 произошло покушение на убийство заместителя Председателя ГНС Украины Евгения Сокура", – сообщил Гетманцев.
По его словам, нападение произошло в центре Киева.
"Заказчики – схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие границу. Евгения удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска", – написал Гетманцев.
Он добавил, что подозреваемые задержаны и "дают показания на заказчиков".
LIGA.net обратилась за комментарием к Национальной полиции, ожидаем ответа.
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