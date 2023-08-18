Гетманцев: На заступника голови Податкової служби Сокура був скоєний замах – фото

Вчора, 17 серпня, був скоєний замах на вбивство заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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"Так, вчора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура", – повідомив Гетманцев.

За його словами, напад стався в центрі Києва.

"Замовники – схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку", – написав Гетманцев.

Він додав: що підозрювані затримані та "дають покази на замовників".

До призначення в Податкову Сокур був помічником Гетьманцева.

LIGA.net звернулась за коментарем до Національної поліції, очікуємо на відповідь.

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