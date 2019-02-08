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08.02.2019, 06:44

Гибель МН17: РФ уже почти согласилась на переговоры — Нидерланды

Гибель МН17: РФ уже почти согласилась на переговоры — Нидерланды - Фото
Часть Национального мемориала в память о жертвах с МН17 в Нидерландах (фото — ЕРА)

В голландском МИД говорят, что находятся на связи с россиянами по дипломатическим каналам — и те "вскоре" якобы могут согласиться на переговоры о вине

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В правительстве Нидерландов считают, что "очень скоро" российские власти пойдут на приватные переговоры по поводу гибели пассажирского лайнера МН17 в небе над Донбассом в 2014 году и того, кто несет за это ответственность. Об этом сообщило со ссылкой на слова спикера голландского МИД агентство Reuters.

Представитель Нидерландов заявила, что они находятся на связи по дипломатическим каналам с РФ "по вопросам национальной подотчетности".

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"Наша уверенность в том, что в ближайшее время мы сядем с россиянами за стол переговоров, растет", — сказала пресс-секретарь ведомства.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рейса МН17 Амстердам — Куала-Лумпур был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года следствие обнародовало первые выводы: МН17 ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). Австралия и Нидерланды официально обвинили РФ в катастрофе, Малайзия воздержалась от обвинений.

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Теги: переговоры, война в донбассе, нидерланды, MH17, бук
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