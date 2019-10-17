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Гладковский прокомментировал свое задержание: Полная ерунда

Гладковский прокомментировал свое задержание: Полная ерунда - Фото
Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)
17.10.2019, 17:42

Глава Богдан Моторс заявил, что все обвинения против него - "фейк"

Экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что сотрудники НАБУ не сообщили ему причину сегодняшнего задержания. Об этом Гладковский сказал по телефону в комментарии ТСН.

Глава Богдан Моторс также заявил, что все обвинения против него - "фейк".

"У нас никто ничего не говорит. Продолжают делаться те фейки, которые уже делаются относительно меня длительное время. Вот о чем говорится (обнародованые в СМИ подозрения, – ред.) – это полная ерунда", - сказал Гладковский.

Сегодня, 17 октября, Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь. В пресс-службе бюро сообщили, что он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).

В корпорации заявили, что Гладковский направлялся на профильную выставку Busworld Europe 2019.

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