Гладковский прокомментировал свое задержание: Полная ерунда

Олег Гладковский (фото - president.gov.ua)

Экс-первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский заявил, что сотрудники НАБУ не сообщили ему причину сегодняшнего задержания. Об этом Гладковский сказал по телефону в комментарии ТСН.

Глава Богдан Моторс также заявил, что все обвинения против него - "фейк".

"У нас никто ничего не говорит. Продолжают делаться те фейки, которые уже делаются относительно меня длительное время. Вот о чем говорится (обнародованые в СМИ подозрения, – ред.) – это полная ерунда", - сказал Гладковский.

Сегодня, 17 октября, Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь. В пресс-службе бюро сообщили, что он был задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК).



В корпорации заявили, что Гладковский направлялся на профильную выставку Busworld Europe 2019.