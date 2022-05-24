UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Еврокомиссии предлагает передать замороженные активы РФ на восстановление Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 13:40
Глава Еврокомиссии предлагает передать замороженные активы РФ на восстановление Украины - Фото
Урсула фон дер Ляйен в Буче (Фото - Telegram Денис Шмигаль)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "агрессия Путина должна обернуться стратегическим провалом", и призывает передать на восстановление Украины замороженные за рубежом активы России. Заявления прозвучали в ее выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Guardian.

 Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фон дер Ляйен сказала, что развязанная Россией война против Украины "поставила под вопрос весь международный порядок". Она выразила сожаление, что вместо того, чтобы говорить о том, как сделать мир лучше, участникам форума приходится обсуждать путинское вторжение, стратегия которого "совсем из другого века".

"Украина должна выиграть эту войну. И агрессия Путина должна быть стратегическим провалом", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 10 млрд долларов. Кроме того, она заявила, что российские активы, замороженные за границей, также могут быть использованы для финансирования восстановления Украины.

"Мы не должны упускать ни единой возможности, в том числе, возможно, используя замороженные нами российские активы", – сказала она.

  • Сегодня Литва, Латвия, Эстония и Словакия вышли с инициативой передать Украине замороженные в Европе российские активы.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
всемирный экономический форум в Давосе урсула фон дер ляйен еврокомиссия восстановление украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 