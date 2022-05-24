Глава Еврокомиссии предлагает передать замороженные активы РФ на восстановление Украины

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что "агрессия Путина должна обернуться стратегическим провалом", и призывает передать на восстановление Украины замороженные за рубежом активы России. Заявления прозвучали в ее выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает The Guardian.

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Фон дер Ляйен сказала, что развязанная Россией война против Украины "поставила под вопрос весь международный порядок". Она выразила сожаление, что вместо того, чтобы говорить о том, как сделать мир лучше, участникам форума приходится обсуждать путинское вторжение, стратегия которого "совсем из другого века".

"Украина должна выиграть эту войну. И агрессия Путина должна быть стратегическим провалом", – сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен напомнила, что Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 10 млрд долларов. Кроме того, она заявила, что российские активы, замороженные за границей, также могут быть использованы для финансирования восстановления Украины.

"Мы не должны упускать ни единой возможности, в том числе, возможно, используя замороженные нами российские активы", – сказала она.

Сегодня Литва, Латвия, Эстония и Словакия вышли с инициативой передать Украине замороженные в Европе российские активы.

Сергей Бережной

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