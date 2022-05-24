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Четыре страны ЕС требуют передать Украине замороженные активы России – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 06:53
Четыре страны ЕС требуют передать Украине замороженные активы России – Reuters - Фото
Европарламент (Фото: Patrick Seeger/EPA)

Литва, Латвия, Эстония и Словакия требуют передать Украине замороженные в Европе российские активы. Об этом говорится в письме четырех стран, которое оказалось в распоряжении Reuters.

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В письме говорится, что значительная часть расходов на восстановление Украины, включая компенсации жертвам российской военной агрессии, должна быть покрыта РФ.

Четыре страны отметили, что ЕС и западные страны уже заморозили активы российских олигархов и компаний (по данным Reuters, вместе с беларускими – на 30 млрд евро), а также резервы Центробанка РФ на $300 млрд.

"Сейчас мы должны определить законные пути максимального использования этих ресурсов в качестве источника финансирования – как на расходы продолжающихся усилий Украины по противостоянию российской агрессии, так и на послевоенное восстановление страны", – говорится в письме.

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В Литве, Латвии, Эстонии и Словакии отмечают, что конфискация государственных активов РФ, таких как резервы Центробанка или имущество госпредприятий, имеет прямую связь и эффект по этому вопросу.

Кроме того, эти страны призывают ЕС готовить новый санкции против России.

"В конечном счете, если Россия не прекратит военную агрессию против Украины, между ЕС и Россией вообще не должно остаться никаких экономических связей. Это гарантия, что никакие наши финансовые ресурсы, продукты или услуги не будут способствовать военной машине России", – говорится в письме.

  • 3 мая Украина заявила, что ей понадобится около $600 млрд для послевоенного восстановления. Но сумма, вероятно, возросла, поскольку война не прекращается, пишет Reuters.
  • На прошлой неделе Еврокомиссия заявила, что может проверить – возможно ли арестовать замороженные активы РФ для финансирования Украины в соответствии с законодательством ЕС и стран-членов Союза. Однако ЕК не упомянула о резервах Центробанка РФ.

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Марк Сировой
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