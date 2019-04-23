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23.04.2019, 21:14

Глава фракции БПП рассказал об итогах встречи с Порошенко

Глава фракции БПП рассказал об итогах встречи с Порошенко - Фото
Артур Герасимов (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На встрече было более 100 нардепов от БПП, министр обороны Степан Полторак, генпрокурор Юрий Луценко, премьер-министр Владимир Гройсман.

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Во время встречи президента Петра Порошенко с депутатами фракции БПП обсуждали итоги избирательной кампании и анализировали ошибки. Об этом журналистам сказал глава фракции БПП Артур Герасимов, передает корреспондент LIGA.net

По его словам, на встрече было более 100 нардепов от БПП, министр обороны Степан Полторак, генеральный прокурор Юрий Луценко, премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Говорили об итогах президентской кампании. Мы признаем выбор людей. Мы анализируем свои ошибки и одна из ключевых: ошибка в информационной стратегии, потому что мы не смогли донести до людей всю значимость тех достижений, которые Украина получила на протяжении пяти лет", - сказал Герасимов.

Также он анонсировал кадровые решения.

"Также будут и кадровые решения. В первую очередь, я имею ввиду партийную структуру. Мы идем на парламентские выборы... Теперь при наборе в команду мы будем обязательно проводить праймериз", - сказал глава фракции.

Кроме того, на встрече обсуждали закон о языке. Президент призвал поддержать его. По словам Герасимова, БПП будет за него голосовать в четверг.

Как сообщалось ранее, БПП проведет праймериз – внутрипартийные выборы – чтобы сформировать список для похода на парламентские выборы этой осенью. 

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Теги: Артур Герасимов, порошенко, БПП, выборы
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