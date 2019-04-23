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23.04.2019, 20:31

Порошенко проводит собрание БПП. О чем там говорят: фото

Порошенко проводит собрание БПП. О чем там говорят: фото - Фото
Собрание БПП (фото - Владимир Горковенко)

На собрании анонсировали "новые лица" и сообщили, что будут проводить праймериз

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Блок Петра Порошенко проведет праймериз – внутрипартийные выборы – чтобы сформировать список для похода на парламентские выборы этой осенью. Такое решение было объявлено во время собрания БПП, сообщает заведующий отдела главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко.

"Петр Порошенко анонсирует новые лица в собственной команде. И вопрос не в том, что кто-то "на выход", а в том, что цена для государства слишком высока, чтобы брать в список кого-угодно", - пишет он.

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Фото: Владимир Горковенко

Как ранее сегодня сообщалось, встреча проходит в офисе на улице Лаврской, после заседания Верховной Рады.

Собеседники LIGA.net сказали, что Порошенко хочет услышать мнения депутатов о президентской кампании и будущего партии.

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Теги: Петр Порошенко, БПП, парламентские выборы
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