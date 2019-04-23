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23.04.2019, 14:48

Как жить дальше. Порошенко вечером встретится с депутатами БПП

Как жить дальше. Порошенко вечером встретится с депутатами БПП - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Источники сообщили, что встреча пройдет после 18:00 в офисе на улице Лаврской

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Президент Петр Порошенко сегодня встретится с народными депутатами фракции БПП Солидарность. Об этом LIGA.net сообщили источники в БПП.

Они уточнили, что встреча пройдет в офисе на улице Лаврской после заседания Верховной Рады, которое заканчивается в 18:00.

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Собеседники отметили, что Порошенко хочет услышать мнения депутатов о президентской кампании и будущего партии.

Согласно данным национального экзитпола, во втором туре президентских выборов побеждает Владимир Зеленский. По данным социологов, Зеленский набрал 73% голосов, Порошенко - 25%.

22 апреля под Администрацией президента собрались несколько тысяч человек, чтобы поблагодарить Порошенко за пять лет работы.

Читайте также: Выборы 2019. Хроника второго тура: трансляция на LIGA.net

 

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Теги: петр порошенко., БПП, выборы-2019
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