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Глава Харьковской ОВА показал, как выглядит село Циркуны после освобождения

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2022, 21:10
Глава Харьковской ОВА показал, как выглядит село Циркуны после освобождения - Фото
Фото: Олег Синегубов/Facebook

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов в воскресенье побывал в селе Циркуны, расположенном на северо-восточной окраине Харькова.

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"Циркуны с первых дней полномасштабного вторжения россиян были в оккупации. "Русский мир" принес только страдания и разруху: уничтожены дома и улицы. Сегодня местные со слезами на глазах встречали защитников, завоевавших освобождение села. Спасибо каждому жителю за стойкость и патриотизм, за то, что имели мужество сопротивляться несмотря на террор россиян", – сообщил Синегубов в своих соцестях вечером в воскресенье.

В селе работают правоохранительные органы, фиксирующие преступления кафиров, и подразделения саперов, занимающиеся разминированием.

Областные власти начнут восстанавливать критическую инфраструктуру, как только получат разрешение от военных.

  • Генеральный штаб официально сообщил об уходе Циркунов из оккупации в субботу, 7 мая.

Андрей Водяный
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