Главк КРАИЛ задержали и объяли о подозрении в пособничестве России – источник
Иван Рудый (Фото: пресс-служба КРАИЛ)

Госбюро расследований и Офис генпрокурора задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.

Рудому уже объявили о подозрении в содействии представителям России, сообщил собеседник LIGA.net.

Также извечтно, что во время обысков были найдены вещества, "похожие на наркотические".

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Иван РудыйКРАИЛ