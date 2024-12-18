Главк КРАИЛ задержали и объяли о подозрении в пособничестве России – источник
Госбюро расследований и Офис генпрокурора задержали главу Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Ивана Рудого. Об этом сообщил собеседник LIGA.net в правоохранительных органах.
Рудому уже объявили о подозрении в содействии представителям России, сообщил собеседник LIGA.net.
Также извечтно, что во время обысков были найдены вещества, "похожие на наркотические".
- 4 декабря Рада приняла в целом закон о ликвидации КРАИЛ и усилении контроля за игорным бизнесом.
- 5 декабря в Украине сообщили о подозрении в отмывании российских денег бенефициарам онлайн-казино Pin-Up, а также двум гражданам Украины – директору и владельцу торговой марки и домена.
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