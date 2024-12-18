Голову КРАІЛ затримано за підозрою у пособництві Росії – джерело

Іван Рудий (Фото: пресслужба КРАІЛ)

Держбюро розслідувань і Офіс генпрокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах.

Рудого затримали за підозрою у сприянні представникам Росії, повідомив співрозмовник LIGA.net.

Також відомо, що під час обшуків було знайдено речовини, "схожі на наркотичні".

4 грудня Рада ухвалила в цілому закон про ліквідацію КРАІЛ та посилення контролю за гральним бізнесом.

5 грудня в Україні повідомили про підозру у відмиванні російських грошей бенефіціарам онлайн-казино Pin-Up, а також двом громадянам України – директору та власнику торгової марки та домену.

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