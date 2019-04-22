Глава Львовской облгосадминистрации решил уйти в отставку

Олег Синютка (фото - скриншот видео)

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил о своей отставке. Об этом сообщает zaxid.net.

11 апреля Синютка сообщил, что не намерен оставаться на своем посту в случае проигрыша на выборах действующего президента Петра Порошенко.До этого он также говорил, что не намерен бороться за пост мэра Львова.

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Он возглавлял Львовскую ОГА с 2014 года.

На 08:26 Центральная избирательная комиссия обработала 90% электронных протоколов второго тура выборов президента Украины. Владимир Зеленский набрал 73,17% голосов, действующий глава государства – 24,5%.