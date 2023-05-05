Глава МИД Бахрейна в Киеве озвучил свою позицию по поводу войны и путей ее прекращения

Бахрейн считает, что все три предложения по достижению мира в Украине — президента Владимира Зеленского , Папы римского Франциска и властей Китая — могут служить основой для переговоров по прекращению российской агрессии. Об этом на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге сказал министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни.

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"Я подтвердил позицию Бахрейна, призывающую к необходимости остановить войну в Украине, а также призыв его величества короля к необходимости прекращения войны и урегулирования конфликта мирными средствами и путем переговоров..." – сказал министр.

По его словам, в ходе переговоров в Киеве стороны обсудили все три вышеуказанные инициативы.

"По нашему мнению, все эти усилия заслуживают внимания и могут служить основой для переговоров по достижению урегулирования, которое будет уважать права и интересы всех сторон и восстановит безопасность и стабильность в Европе. Бахрейн готов играть роль в этой сфере", – сказал представитель Бахрейна.

СПРАВКА. Во время выступления на саммите G20 в ноябре Зеленский представил формулу мира из 10 шагов. Она предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины и восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты. Полный мирный план украинского президента можно . Во время выступления на саммите G20 в ноябре Зеленский представил формулу мира из 10 шагов. Она предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины и восстановление границ 1991 года, прекращение боевых действий, выплату Россией репараций за нанесенный Украине ущерб, создание специального трибунала для военных преступников РФ и другие пункты. Полный мирный план украинского президента можно посмотреть по ссылке

Сегодня президент Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, прибывшего с визитом в Украину. Президент назвал это "важным сигналом о взаимодействии и поддержке между нашими государствами".

Вадим Ребрина

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