Глава МИД Бахрейна в Киеве озвучил свою позицию по поводу войны и путей ее прекращения
Бахрейн считает, что все три предложения по достижению мира в Украине — президента Владимира Зеленского , Папы римского Франциска и властей Китая — могут служить основой для переговоров по прекращению российской агрессии. Об этом на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге сказал министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид Аз-Заяни.
"Я подтвердил позицию Бахрейна, призывающую к необходимости остановить войну в Украине, а также призыв его величества короля к необходимости прекращения войны и урегулирования конфликта мирными средствами и путем переговоров..." – сказал министр.
По его словам, в ходе переговоров в Киеве стороны обсудили все три вышеуказанные инициативы.
"По нашему мнению, все эти усилия заслуживают внимания и могут служить основой для переговоров по достижению урегулирования, которое будет уважать права и интересы всех сторон и восстановит безопасность и стабильность в Европе. Бахрейн готов играть роль в этой сфере", – сказал представитель Бахрейна.
- Сегодня президент Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, прибывшего с визитом в Украину. Президент назвал это "важным сигналом о взаимодействии и поддержке между нашими государствами".
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