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Важный сигнал. Зеленский в Киеве принял главу МИД Бахрейна

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05.05.2023, 16:59
Важный сигнал. Зеленский в Киеве принял главу МИД Бахрейна - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Королевства Бахрейн Абдуллатифа бин Рашида Аз-Заяни, прибывшего с визитом в Украину. Президент назвал это "важным сигналом о взаимодействии и поддержке между нашими государствами". Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Визит главы внешнеполитического ведомства Бахрейна в Украину является первым с момента установления дипломатических отношений между странами в июле 1992 года.

"Это важный сигнал о взаимодействии и поддержке между нашими государствами", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил Королевство Бахрейн за неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне противостояния полномасштабной российской агрессии, что было неоднократно подтверждено голосованием за соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам президента, очень важна также гуманитарная помощь со стороны Бахрейна для Украины и ее граждан.

Зеленский пригласил Бахрейн принять участие в реализации отдельных пунктов украинской формулы мира и принять участие в будущем Саммите мира.

Президент привлек особое внимание главы МИД Бахрейна к проблеме принудительной депортации украинских детей в Россию и поиску путей их возвращения на родину.

Стороны также обменялись мнениями по поводу участия Бахрейна в послевоенном восстановлении Украины, помощи в вопросе разминирования украинской территории, загрязненной в результате боевых действий.

  • 4 мая по результатам трехсторонних переговоров в Гааге между президентом Украины и главами правительств Бельгии и Нидерландов подписана совместная декларация, которая, в частности, включает пункт о поддержке украинской формулы мира.

Читайте также: Тема дня. Путь в НАТО и оружие. Как прошел визит Зеленского в Финляндию и переговоры с Севером

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский бахрейн формула мира
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