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Глава МИД Финляндии не исключает версию саботажа на Северном потоке – Anadolu

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2022, 15:57
Глава МИД Финляндии не исключает версию саботажа на Северном потоке – Anadolu - Фото
Пекка Хаависто (Фото - EPA)

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сказал Anadolu, что "нельзя исключать версию саботажа" в случае с одновременными авариями на газопроводах Северный поток и Северный поток-2. 

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"Саботаж нельзя исключать, но эти события должны быть расследованы как уголовное дело", – сказал Хаависто.

Он также отметил, что авария произошла в тот самый момент, когда Польша заявила о запуске трубопровода Baltic Pipe, и это напоминает, "насколько осторожными мы должны быть и насколько мы уязвимы".

27 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у правительства Дании уже есть "ясное понимание", что авария на газопроводах в Балтийском море является результатом преднамеренных действий.  

  • 26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
  • Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.
  • Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.
Сергій Бережний
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Финляндия северный поток Северный поток 2 диверсия саботаж Пекка Хаависто
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