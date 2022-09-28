Глава МИД Финляндии не исключает версию саботажа на Северном потоке – Anadolu

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто сказал Anadolu, что "нельзя исключать версию саботажа" в случае с одновременными авариями на газопроводах Северный поток и Северный поток-2.

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"Саботаж нельзя исключать, но эти события должны быть расследованы как уголовное дело", – сказал Хаависто.

Он также отметил, что авария произошла в тот самый момент, когда Польша заявила о запуске трубопровода Baltic Pipe, и это напоминает, "насколько осторожными мы должны быть и насколько мы уязвимы".

27 сентября премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что у правительства Дании уже есть "ясное понимание", что авария на газопроводах в Балтийском море является результатом преднамеренных действий.

26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.

Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.

Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.

Сергій Бережний

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