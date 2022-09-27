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Премьер-министр Дании о диверсии на балтийских газопроводах: Это преднамеренные действия

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 22:50
Премьер-министр Дании о диверсии на балтийских газопроводах: Это преднамеренные действия - Фото
Метте Фредериксен (Фото - Facebook Mette Frederiksen)

У правительства Дании уже есть "ясное понимание", что авария на двух газопроводах в Балтийском море является результатом преднамеренных действий. Об этом заявила в Facebook премьер-министр Дании Метте Фредериксен. 

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Фредериксен написала, что произошедшие на газопроводах взрывы "не случайны" и "являются результатом преднамеренных действий".

"Для меня важно подчеркнуть, что, по мнению военной разведки, прямой военной угрозы для Дании нет", – сказала премьер-министр.

Тем не менее, отметила она, "правительство рассматривает ситуацию как очень  серьезную".

27 сентября полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж". Одновременно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, причем одной из предпосылок для введения таких мер являются "сообщения об увеличении активности дронов".

  • 26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.
  • Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.
  • Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.
Сергій Бережний
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дания северный поток газопровод балтийское море Северный поток 2 диверсия саботаж Метте Фредериксен
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