Премьер-министр Дании о диверсии на балтийских газопроводах: Это преднамеренные действия

У правительства Дании уже есть "ясное понимание", что авария на двух газопроводах в Балтийском море является результатом преднамеренных действий. Об этом заявила в Facebook премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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Фредериксен написала, что произошедшие на газопроводах взрывы "не случайны" и "являются результатом преднамеренных действий".

"Для меня важно подчеркнуть, что, по мнению военной разведки, прямой военной угрозы для Дании нет", – сказала премьер-министр.

Тем не менее, отметила она, "правительство рассматривает ситуацию как очень серьезную".

27 сентября полиция Швеции сообщила, что считает причиной аварии на газопроводах "прямой саботаж". Одновременно министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд заявил, что его страна вводит "режим повышенной готовности" на своем континентальном шельфе, причем одной из предпосылок для введения таких мер являются "сообщения об увеличении активности дронов".

26 сентября вышли из строя три из четырех нитей российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Датская армия зафиксировала утечку газа в двух разных местах в Балтийском море недалеко от берегов острова Борнгольм.

Шведские и датские сейсмологи зарегистрировали сильные подводные взрывы на маршрутах российских газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Первый из них был зафиксирован в 2:03 ночи, второй – вечером в 19:04.

Вооруженные силы Дании опубликовали фото и видео с места утечки газа на Северном потоке.

Сергій Бережний

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