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Глава МИД Франции: Россия допустила стратегическую ошибку и должна уйти из Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 17:59
Глава МИД Франции: Россия допустила стратегическую ошибку и должна уйти из Украины - Фото
Фото: EPA

Глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна посоветовала России признать, что вторжение в Украину было ошибкой, и вывести войска. Об этом она сказала в интервью Le Parisien.

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"Россия ошиблась, избрав эту агрессию. Наверное, она представляла, что сломила сопротивление украинского народа, разделила Европу: это не так, и она допустила ряд стратегических ошибок", – сказала министр.

"Было бы хорошо, чтобы Россия сочла свою неправоту и вывела своих военных с территории Украины", – добавила Колонна.

На вопрос, может ли "загнанный в угол" Владимир Путин применить ядерное оружие, Колонна напомнила о совместном январском заявлении стран ядерного клуба.

"Ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя вести. Этот принцип объединяет всех нас. Я придерживаюсь этого, потому что в этом вопросе трезвость является условием доверия", – подчеркнула она.

  • В октябре министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия допустила ошибку, начав массированные ракетные удары по Украине, и это будет иметь для нее разрушительные последствия.

Читайте также: Чем отличается стратегическое и тактическое ядерное оружие и почему его нет в Украине

Андрій Водяний
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война франция катрин колонна
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