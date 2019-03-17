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17.03.2019, 22:56

Глава МИД Германии об аннексии Крыма: Россия разрушила доверие

Глава МИД Германии об аннексии Крыма: Россия разрушила доверие - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Хайко Маас подчеркнул, что аннексией Крыма "Россия поставила под вопрос правила мирного сосуществования"

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По случаю пятой годовщины незаконной аннексии Крыма Россией министр иностранных дел Германии Хайко Маас жестко осудил действия Москвы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Проходит пять лет с момента этого рокового нарушения права", - отметил Маас в заявлении, обнародованном 17 марта.

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По его словам, Россия осуществила попытку с применением военной силы передвинуть границы. "Кто действует таким образом, то разрушает доверие и ставит под вопрос основополагающие правила мирного сосуществования", - подчеркнул министр.

В заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Федерики Могерини говорится, что через пять лет после аннексии Россией Крыма Европейский Союз по-прежнему сохраняет приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

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Теги: аннексия Крыма, Хайко Маас, Россия, федерика могерини
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