Глава МИД Канады снова выступила против возвращения России в G8

Христя Фриланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Страну-агрессора Россию ни в коем случае нельзя возвращать в G8 до прекращения российской оккупации Крыма. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Укринформ.

"Россия была исключена из G8 именно из-за вторжения и аннексию Крыма. Действия должны иметь четкие последствия. Было бы абсолютно неправильно и неприемлемо вернуть РФ до этого объединения, пока Крым остается оккупированным и аннексированным Россией", - сказала Фриланд.

Она считает, что "Канаде и украинской общине следует прямо говорить об этом".

23 августа Фриланд уже заявляла , что возвращение России в G7 возможно только после прекращения войны в Донбассе и деоккупации Крыма.

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