МИД Канады назвал условия возвращения России в G7

Христя Фриланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Возвращение России в G7 возможно только после прекращения войны в Донбассе и деоккупации Крыма. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление было сделано во время совместного выступления в Оттаве с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам Фриланд, позиция Канады в вопросе участия России в G7 "очень ясна".

"Нарушение Россией международного права при вторжении в Крым и его аннексии, продолжение поддержки войны в Донбассе, - это то, что мы не можем допустить", - подчеркнула Фриланд.

Она уточнила, что если Москва хочет присоединиться к международной делегации, то она должна прекратить войну и покинуть Крым.

"Если эти условия будут выполнены, я думаю, что все мы были бы рады приветствовать Россию, которая снова стремится стать членом доброй позиции нашей группы единомышленников", - сказала Фриланд.

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