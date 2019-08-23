Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

МИД Канады назвал условия возвращения России в G7

МИД Канады назвал условия возвращения России в G7 - Фото
Христя Фриланд (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.08.2019, 06:43

Христя Фриланд подчеркнула, что позиция Канады в вопросе участия России в G7 "очень ясна"

Возвращение России в G7 возможно только после прекращения войны в Донбассе и деоккупации Крыма. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, сообщает Reuters.

Соответствующее заявление было сделано во время совместного выступления в Оттаве с госсекретарем США Майклом Помпео.

По словам Фриланд, позиция Канады в вопросе участия России в G7 "очень ясна".

"Нарушение Россией международного права при вторжении в Крым и его аннексии, продолжение поддержки войны в Донбассе, - это то, что мы не можем допустить", - подчеркнула Фриланд.

Она уточнила, что если Москва хочет присоединиться к международной делегации, то она должна прекратить войну и покинуть Крым.

"Если эти условия будут выполнены, я думаю, что все мы были бы рады приветствовать Россию, которая снова стремится стать членом доброй позиции нашей группы единомышленников", - сказала Фриланд.

Читайте также: Глава МИД Канады заявила, что у Зеленского и Трюдо "много общего"

 

 

Напишите нам
Христя Фриланд Майкл Помпео Россия g7
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 