Глава МИД Канады заявила, что у Зеленского и Трюдо "много общего"

Христя Фриланд и Владимир Зеленский (фото - пресс-служба избранного президента)

Канадский министр иностранных дел Христя Фриланд заявила на встрече с избранным президентом Владимиром Зеленским, что он в некотором смысле похож на их премьера Джастина Трюдо тем, что "неожиданно" для многих победил на выборах. Переговоры состоялись сегодня, 8 мая, в Киеве, пишет пресс-служба будущего главы государства.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем <...> Очень важно, что вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - сказала она.

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Глава МИД Канады добавила, что современным политикам "очень важно слушать своих граждан" и заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку официальной Оттавы на международной арене.

Зеленский заявил, что хочет "не говорить о борьбе с коррупцией, а добиться победы над ней", и для этого, полагает он, нужно, что граждане как можно меньше контактировали с чиновниками. "Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил он ей свою идею.

Фриланд отметила, что в определенных сферах "даже Канада может брать пример с Украины": в частности, это касается системы электронных деклараций.

На встрече обсуждался поиск мирного урегулирования войны в Донбассе. Зеленский заявил, что "у нас есть шанс для прекращения огня и возвращение Донбасса".