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06.05.2019, 15:00

Глава МИД Канады встретится с Порошенко и Зеленским

Глава МИД Канады встретится с Порошенко и Зеленским - Фото
Христя Фриланд (фото — пресс-служба Госдепартамента США)

Кроме Зеленского и Порошенко, Христя Фриланд планирует встретиться с главой Верховной Рады Андреем Парубием

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Глава МИД Канады Христя Фриланд планирует на этой неделе посетить Киев, чтобы встретиться с действующим президентом Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает Радио Свобода.

"Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", - сказал Климкин.

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Кроме Зеленского и Порошенко, Фриланд планирует встретиться с главой Верховной Рады Андреем Парубием, а также с активистами.

Ранее глава МИД Канады сказала, что ее страна готова принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.

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Теги: Христя Фриланд, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, канада
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