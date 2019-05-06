Глава МИД Канады встретится с Порошенко и Зеленским

Глава МИД Канады Христя Фриланд планирует на этой неделе посетить Киев, чтобы встретиться с действующим президентом Петром Порошенко и новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин, передает Радио Свобода.
"Фриланд планирует посетить с визитом Киев на этой неделе. Остаются некоторые логистические нюансы относительно даты", - сказал Климкин.
Кроме Зеленского и Порошенко, Фриланд планирует встретиться с главой Верховной Рады Андреем Парубием, а также с активистами.
Ранее глава МИД Канады сказала, что ее страна готова принять третью ежегодную конференцию по вопросам реформ в Украине.