Глава МИД Латвии: Денацифицировать нужно Россию
13.04.2022, 07:06
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)
После зверств армии РФ в Украине очевидно, что денацифицировать надо Россию. Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.
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Он отметил, что уже было столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине.
После такого, написал Ринкевичс, "становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации – это Российская Федерация".
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