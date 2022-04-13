Глава МИД Латвии: Денацифицировать нужно Россию

После зверств армии РФ в Украине очевидно, что денацифицировать надо Россию. Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он отметил, что уже было столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине.

После такого, написал Ринкевичс, "становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации – это Российская Федерация".

Читайте также: Мы не сядем за стол с Россией, если будем говорить о демилитаризации или "денацификации" – Зеленский

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.