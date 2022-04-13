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Глава МИД Латвии: Денацифицировать нужно Россию

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 07:06
Глава МИД Латвии: Денацифицировать нужно Россию - Фото
Эдгарс Ринкевичс (фото - ЕРА)

После зверств армии РФ в Украине очевидно, что денацифицировать надо Россию. Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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Он отметил, что уже было столько ужасающих сцен геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими войсками в Украине.

После такого, написал Ринкевичс, "становится ясно, что единственная страна в мире, которая нуждается в реальной денацификации – это Российская Федерация".

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Марк Сировой
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