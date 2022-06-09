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Глава МИД Литвы отреагировал на инициативу партии Путина: Страна, которой управляют звери

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 15:32
Глава МИД Литвы отреагировал на инициативу партии Путина: Страна, которой управляют звери - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото - ЕРА)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу депутата нелегитимной Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы. Ландсбергис предположил, что россияне и в политике, как и в войне, действуют "не по человеческим нормам", передает Delfi.

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В среду, 8 июня, депутат путинской Единой России в нелегитимной Госдуме РФ Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы в 1991 году.

Глава МИД Литвы в ответ на это сказал, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия".

"Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно. Быть готовыми к защите – и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – сказал литовский министр.

Пресс-служба президента Литвы назвала такую инициативу в нелегитимной Госдуме РФ абсурдом и от комментария воздержалась: "Мы не будем комментировать абсурд".

  • В пояснительной записке к законопроекту "единорос" Федоров заявил, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о независимости Литвы "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР".
  • Экс-глава МИД Литвы Аудронюс Ажубалис считает, что на подобные информационные вбросы из России Вильнюсу не нужно реагировать, "но это не значит, что это не опасно". 
Оксана Житнюк
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МИД литва госдума независимость Габриэлюс Ландсбергис
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