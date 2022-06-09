Глава МИД Литвы отреагировал на инициативу партии Путина: Страна, которой управляют звери

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отреагировал на инициативу депутата нелегитимной Госдумы РФ отозвать признание независимости Литвы. Ландсбергис предположил, что россияне и в политике, как и в войне, действуют "не по человеческим нормам", передает Delfi.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В среду, 8 июня, депутат путинской Единой России в нелегитимной Госдуме РФ Евгений Федоров предложил отменить постановление Госсовета СССР о признании независимости Литвы в 1991 году.

Глава МИД Литвы в ответ на это сказал, что "только страна, которой управляют звери, могла начать такую войну в Украине, какую начала Россия".

"Я не удивляюсь, что и в политике действуют не по человеческим законам. Реагировать мы должны соответственно. Быть готовыми к защите – и сами, и с партнерами, с помощью политических, дипломатических и других средств", – сказал литовский министр.

Пресс-служба президента Литвы назвала такую инициативу в нелегитимной Госдуме РФ абсурдом и от комментария воздержалась: "Мы не будем комментировать абсурд".

В пояснительной записке к законопроекту "единорос" Федоров заявил, что постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о независимости Литвы "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей Конституции СССР".

Экс-глава МИД Литвы Аудронюс Ажубалис считает, что на подобные информационные вбросы из России Вильнюсу не нужно реагировать, "но это не значит, что это не опасно".

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.