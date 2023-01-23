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Глава МИД Литвы призвал Запад как можно быстрее смириться с проигрышем РФ и действовать

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 21:23
Глава МИД Литвы призвал Запад как можно быстрее смириться с проигрышем РФ и действовать - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Западу нужно как можно быстрее преодолеть страх перед проигрышем России в войне и активнее оказывать военную помощь ВСУ. Об этом он написал в Twitter.

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"То, что нас сдерживает, – это страх. Мы боимся того, что будет, если Россия действительно проиграет эту войну", – написал глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что в этой войне нет сценария "вин-вин" – чтобы основы международного права выжили, Украина должна восстановить и сохранить 100% своей территории и суверенитета.

"Если мы полностью и окончательно примем тот факт, что Россия должна проиграть, чтобы мы избежали будущих войн, то я считаю, что на все остальные вопросы о поддержке Украины будет гораздо легче ответить", – заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что чем дольше Запад обсуждает, как нужно или не нужно помогать Украине, тем больше российский диктатор Владимир Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей.

"Вот почему нам нужно преодолеть страх перед победой [Украины] и действовать сейчас", – добавил Ландсбергис.

  • Глава МИД Кулеба прокомментировал заявления некоторых партнеров о том, что они якобы не дают Украине то или иное оружие из-за необходимости продолжительного обучения или из-за трудностей с обслуживанием. Он заявил, что подобные аргументы являются абсолютно неоправданными, о чем Украина честно говорит "даже ближайшим друзьям".

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Оксана Житнюк
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война литва военная помощь Габриэлюс Ландсбергис
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