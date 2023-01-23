Глава МИД Литвы призвал Запад как можно быстрее смириться с проигрышем РФ и действовать

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что Западу нужно как можно быстрее преодолеть страх перед проигрышем России в войне и активнее оказывать военную помощь ВСУ. Об этом он написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"То, что нас сдерживает, – это страх. Мы боимся того, что будет, если Россия действительно проиграет эту войну", – написал глава МИД Литвы.

Он подчеркнул, что в этой войне нет сценария "вин-вин" – чтобы основы международного права выжили, Украина должна восстановить и сохранить 100% своей территории и суверенитета.

"Если мы полностью и окончательно примем тот факт, что Россия должна проиграть, чтобы мы избежали будущих войн, то я считаю, что на все остальные вопросы о поддержке Украины будет гораздо легче ответить", – заявил Ландсбергис.

Он подчеркнул, что чем дольше Запад обсуждает, как нужно или не нужно помогать Украине, тем больше российский диктатор Владимир Путин может наращивать свои вооруженные силы и убивать мирных жителей.

"Вот почему нам нужно преодолеть страх перед победой [Украины] и действовать сейчас", – добавил Ландсбергис.

Глава МИД Кулеба прокомментировал заявления некоторых партнеров о том, что они якобы не дают Украине то или иное оружие из-за необходимости продолжительного обучения или из-за трудностей с обслуживанием. Он заявил, что подобные аргументы являются абсолютно неоправданными, о чем Украина честно говорит "даже ближайшим друзьям".

Читайте также: Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рамштайн-8

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.