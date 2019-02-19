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19.02.2019, 16:33

Глава МИД Литвы раскритиковал "азовские" санкции ЕС против РФ

Глава МИД Литвы раскритиковал "азовские" санкции ЕС против РФ - Фото
Линас Линкявичюс (фото - пресс-служба МИД Литвы)

Линкявичус считает, что санкции против России должны быть быстрыми, оперативными и мощными

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Санкции Евросоюза в ответ на действия России против Украины "иногда слишком незначительны, иногда слишком запоздавшие", заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, передает Радио Свобода.

В частности, он раскритиковал и санкции, введенные ЕС за захват Россией украинских моряков в ноябре прошлого года в Азовском море. "Мы были бы более эффективными, если бы принимали меры быстро, оперативно и мощно", - подчеркнул литовский дипломат.

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Журналисты уточняют, что ранее несколько государств-членов ЕС, в том числе, Литва настаивали на быстром применении санкций, однако, по данным из источников СМИ, против этого были Франция, Германия и Италия.

18 февраля, спустя более двух месяцев после нападения России на Украину в море, Совет министров ЕС утвердил "азовские" санкции против РФ.

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Теги: Россия, Украина, санкции, ЕС, литва, мид литвы, линас линкявичус, азовские санкции
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