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18.02.2019, 17:34

Евросоюз утвердил "азовские" санкции против России

Евросоюз утвердил "азовские" санкции против России - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Новый пакет санкций - за агрессию в Азовском море

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Совет министров Евросоюза на сегодняшнем заседании утвердил пакет санкций против России из-за ее агрессии в Азовском море. Об этом во время брифинга сообщил замглавы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Принципиально важно, что Европейский Союз наконец-то, после некоторой паузы, принял важное решение о новом пакете санкций", - сказал он.

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Елисеев констатировал, что теперь есть три пакета санкций – из-за Донбасса, Крыма и Азова.

Кроме того, на заседании в Брюсселе определили сферы, в которых ЕС будет поддерживать Украину в районе Азовского моря, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Европейская правда.

По ее словам, ЕС рассматривает возможность поддержки железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, формирование учебных центров в некоторых украинских городах. Также рассматриваются проекты поддержки малого и среднего бизнеса.

Ранее сегодня глава украинского МИД Павел Климкин назвал возможное введение санкций символическим подтверждением того, что ЕС не оставит акт российской агрессии без ответа.

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Теги: санкции, евросоюз, Азов
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