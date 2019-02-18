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18.02.2019, 16:26

Европейский Союз в ближайшее время введет новые санкции против РФ

Европейский Союз в ближайшее время введет новые санкции против РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Санкции могут быть введены за действия России в Керченском проливе

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Решение о введении новых санкций Евросоюза против России может быть принято в течение ближайших недель, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Deutsche Welle.

Санкции планируют ввести "в связи с последними событиями" – российской агрессией у Керченского пролива и захватом украинских моряков.

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Глава украинского МИД Павел Климкин назвал возможное введение санкций символическим подтверждением того, что ЕС не оставит акт российской агрессии без ответа, передает Радио Свобода.

"Я помню времена, когда мне приходилось убеждать некоторых министров стран, которые неоднозначно оценивали все санкции. А сегодня все говорили одно и то же", - отметил он.

13 февраля в Сенат США внесли законопроект о санкциях против России из-за нападения на украинские суда у Керченского пролива и вмешательства во внутренние дела других стран. В Москве такой шаг назвали "безумным и бездумным".

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Теги: Россия, санкции, ЕС, евросоюз, павел климкин, федерика могерини, керчь
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