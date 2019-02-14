"Безумно и бездумно". В РФ запаниковали из-за угрозы санкций США

Константин Косачев (фото - Facebook)

Новые предложенные США санкции против России – "безумны и бездумны", заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в своем Facebook.

Законопроект о санкциях, предложенный сенаторами Робертом Менендесом и Линдси Грэмом, российский чиновник назвал "зубодробительным", утверждая, что это не Россия, а, наоборот, Соединенные Штаты вмешиваются в избирательные процессы в других странах; осуществляют кибератаки; привнесли "хаос" в Сирию.

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Кроме того, по версии Косачева, США "подчинили Украину своей воле, зримо присутствуя во всех провальных политических и экономических начинаниях нынешних киевских властей, включая провокации на российском направлении".

13 февраля госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и сообщил ему о намерении США ввести дополнительные санкции против РФ