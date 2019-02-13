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13.02.2019, 06:20

США предупредили Россию о новых санкциях

США предупредили Россию о новых санкциях - Фото
Майк Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США сообщил главе российского МИДа о намерении ввести новые санкции против РФ из-за отравления Скрипалей

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Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и сообщил ему о намерении США ввести дополнительные санкции против РФ, связанные с отравлением Скрипалей. Об этом ведомство Лаврова сообщает на официальном сайте.

Российский министр Лавров назвал намерения США "ничем не оправданным шагом", который "только ухудшит ситуацию в двусторонних отношениях и на международной арене".

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На сайте Госдепартамента сообщений о разговоре Помпео с Лавровым нет.

По данным Financial Times, США и Евросоюз почти согласовали новые санкции против России из-за агрессии в районе Керченского пролива. 18 февраля главы дипломатических ведомств ЕС соберутся, чтобы обсудить этот вопрос. После этого санкции против юридических и физических лиц, связанных с нападением на украинские корабли, будут введеные в течение двух месяцев.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер сообщил, что на Западе обсуждают возможность новых санкций против России . По его словам решение могут принять накануне годовщины аннексии Россией Крыма.

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Теги: Сергей Скрипаль, Майк Помпео, санкции, Сергей Лавров
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