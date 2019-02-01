Волкер сказал, когда могут ввести новые санкции против России

Курт Волкер (фото - пресс-служба YES)

На Западе обсуждают возможность новых санкций против России из-за агрессии в районе Керченского пролива. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, сообщает Голос Америки.

"И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", - сказал Волкер.

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Он пообещал, что Россия не останется безнаказанной за захват украинских моряков.

"Россия не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона. Наша цель - это не санкции ради санкций. Цель - восстановить свободный проход Керченским проливом во все порты", - подчеркнул Волкер.

Отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, спецпредставитель США заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

По его словам, пока никаких решений нет, но их США и ЕС могут принять уже в феврале, накануне годовщины аннексии Россией Крыма.

25 ноября 2018 года российские оккупанты протаранили буксир и обстреляли малые бронекатера южнее Керченского пролива. Украинские корабли захватили и отбуксировали в Керчь, а экипажи взяли в плен. Моряков увезли в Москву: 21 военного - в СИЗО Лефортово, троих раненых - в медчасть изолятора "Матросская тишина".

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