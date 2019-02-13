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13.02.2019, 23:56

За Азов: в Сенат США внесли проект новых санкций против РФ

За Азов: в Сенат США внесли проект новых санкций против РФ - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ограничения коснутся инвестиций, а также политиков, чиновников и сотрудников ФСБ

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В Сенат США внесли законопроект "О защите от агрессии Кремля" с новыми санкциями против России из-за нападения на украинские суда у Керченского пролива и вмешательства во внутренние дела других стран. Об этом сообщается на сайте комитета Сената США по международным отношениям.

Отмечается, что, из-за попыток РФ подорвать демократические институты в других странах, предусмотрены ограничительные меры против инвестиций в российском нефтегазовом секторе, суверенного долга РФ, кибер-сектора, банковского сектора, а также в отношении политиков, олигархов и членов их семей, причастных к "незаконной и коррупционной деятельности от имени Владимира Путина".

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Вторую часть санкций предлагается ввести за агрессию России против Украины, в частности из-за нападения на украинские корабли и захвата в плен моряков. Документ предусматривает санкции в отношении 24 агентов ФСБ, причастных к нападению на украинские суда, и в отношении энергетических проектов РФ за пределами страны и сектора добычи сырой нефти.

Также законопроект предусматривает ограничительные меры в судостроительном секторе РФ, если Москва будет нарушать свободу судоходства в Керченском проливе или где-либо в мире.

25 ноября 2018 года южнее Крымского моста (в международных водах Черного моря) корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь. Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Ранены несколько моряков. Их с кораблями забрали в Керчь, а позднее увезли в московское СИЗО.

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Теги: санкции, керченский пролив, сенат сша
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