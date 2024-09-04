Глава МИД Швеции подает в отставку и полностью уходит из политики

Тобиас Билльстрем (Фото: x.com/TobiasBillstrom)

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем подал в отставку и заявил, что и вовсе уходит из политики. Об этом он сообщил на своей странице в Х.

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Билльстрем отметил, что долго обдумывал это решение. За 25 лет в политике он успел побывать министром миграции в коалиционном правительстве, руководителем группы в Риксдаге (парламенте Швеции – ред.), заместителем спикера и министром иностранных дел. На последней должности пробыл два года с 18 октября 2022 года.

Так как Билльстрем решил полностью уйти из политики, то он также оставляет свое место депутата в Риксдаге. Чем будет заниматься дальше, 50-летний политик еще не решил, но добавил, что намерен принести пользу в других аспектах.

Подведя итоги своей работы, политик отметил, в первую очередь, вступление Швеции в НАТО. Страна 200 лет был за пределами любого блока, но благодаря совместным усилиям правительства, МИД и других правительственных учреждений вступила в Альянс.

Кроме того, правительство Швеции провело "историческую реструктуризацию политики безопасности" страны. Несмотря на политику нейтралитета, Швеция поддерживает Украину и выдвинула долгосрочную политику "противодействия экспансии российских властей".

Также страну беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. И Швеция вместе с США, ЕС и другими странами делает все возможное, чтобы стабилизировать обстановку. Поэтому новому министру иностранных дел "хватит задач", подчеркнул Билльстрем, и пожелал ему удачи.